O Melhor Argumento Adaptado é o de A Voz das Mulheres

A estatueta é da canadiana Sarah Polley, a realizadora do filme.

A canadiana Sarah Polley ganhou o Óscar de Melhor Argumento Adaptado, pelo seu A Voz das Mulheres, um filme por ela realizado que está agora nas salas de cinema portuguesa e que conta a história verídica de uma comunidade religiosa altamente conservadora e opressora e mulheres que foram atacadas sexualmente enquanto dormiam. É a adaptação de um livro inspirado em factos verídicos escrito pela também canadiana Miriam Toews em 2018. "Quero agradecer à Academia por não se sentir mortalmente ofendida pelas palavras 'mulheres' e 'falar' [a tradução literal do nome original Women Talking é "mulheres a falar"] assim tão próximas", comentou a argumentista e realizadora que entrou no mundo do cinema como actriz em criança.