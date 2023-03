Fórum romano de Beja continua num impasse e coberto de lixo e ervas

Câmara de Beja contratou uma empresa de arqueologia para prosseguir com as escavações, afastando da tarefa a arqueóloga que detém a reserva científica do sítio. Financiamento comunitário em risco.

O projecto de valorização do fórum romano de Beja, aprovado em 2020 pela Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), e que permitiria aos visitantes acesso ao mais importante achado arqueológico romano do sul do país, continua à espera de que a autarquia supere o contencioso que mantém com a arqueóloga Conceição Lopes, responsável pela sua redescoberta em 2008.