Senado francês aprova reforma do sistema das pensões de Macron. Protestos continuam para a semana

O Senado francês adoptou este sábado o plano para reformar o sistema de pensões do Presidente Emmanuel Macron, com 195 votos a favor e 112 votos contra. Uma das principais medidas deste projecto-lei é o aumento da idade da reforma em França em dois anos (de 62 anos para 64 anos) que já tinha sido aprovada na quinta-feira.

A câmara alta do parlamento francês votou os restantes artigos do projecto-lei este sábado, numa altura em que o país enfrenta o sétimo dia de manifestações a nível nacional contra o plano. De acordo com as sondagens, a maioria dos eleitores opõe-se ao texto.

Esta aprovação ainda é não é o passo final no processo legislativo. Segue-se agora uma sessão de concertação com a câmara baixa do Parlamento, a Assembleia Nacional, onde o texto final voltará para ser votado novamente. Esta reunião deve ocorrer na próxima quarta-feira.

Se a comissão concordar com um texto, uma votação final terá provavelmente lugar na quinta-feira, mas o resultado parece ainda incerto na câmara baixa, a Assembleia Nacional, onde o partido Macron "precisa de aliados".

Há greves e protestos a nível nacional agendados para quarta-feira para contestar a reforma do sistema de pensões.