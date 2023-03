Els Encantats, o fascínio dos Pirenéus Catalães

De forma ambígua, ou como se tivesse um lado bom, a pandemia obrigou-nos a olhar em volta, a observar melhor o que nos rodeia, a perceber cantos e recantos, lugares ou paisagens a que até então, por nos serem familiares, não havíamos reconhecido interesse ou até beleza. E se os destinos mais longínquos nos estavam vedados, a Península Ibérica, que podíamos (quando podíamos) percorrer de carro sem constrangimentos maiores, foi, nesse período tão difícil para o mundo, território privilegiado, o alvo principal de fugas e descobertas. Os Pirenéus Catalães, na vizinha Espanha, cujos predicados são amplamente conhecidos, não estavam, todavia, nos nossos planos de viagens a curto prazo. Quase sem perceber, as circunstâncias orientaram-me o olhar nessa direcção e revelaram, de forma imprevista, um vasto leque de atractivos e possibilidades.

Se Camprodon, La Seu D’Urgell, Beget, Espinavell ou SetCases já eram suficientemente apelativos (e revelaram-se fascinantes), parecia haver um lugar incontornável, uns picos gémeos, perto de Esterri d'Àneu e junto ao lago de San Maurici. O nome, Els Encantats, não será mero acaso.

Localizados nos Pirenéus Catalães, ao sul do lago San Maurici e à direita do rio Escrita, Els Encantats estão incluídos no Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Na ponta ocidental, o Petit Encantat tem uma altitude de 2738 metros, e o Grande Encantat uma altitude de 2747 metros. Estão separados por um grande desnível ou desfiladeiro de 2624 metros.

Foto Cascata de Ratera

Aigüestortes é um dos quinze Parques Nacionais de Espanha e o único na Catalunha. Localizado entre El Pallars Sobirà, La Val d’Aran e L’Alta Ribagorça, tem uma área de 105 quilómetros quadrados de altas montanhas e uma Área Natural Protegida três vezes mais extensa. Ali tudo gira ao redor da água pois o parque, que serve de lar a uma fauna rica e diversa, é um verdadeiro éden onde rios, pequenos ribeiros e lagos (mais de 200) criam um cenário magnífico. A paisagem de alta montanha constitui um paraíso para caminhadas e outras actividades de ar livre.

Els Encantats é talvez a montanha mais emblemática da Catalunha, protagonista de várias lendas e das mais famosas imagens dos Pirenéus. A seus pés, reflectindo os bosques e picos que os rodeiam, repousa belo e sereno o lago Sant Maurici. Mais acima encontra-se o lago de Ratera, a cascata de Ratera e o miradouro do lago de Sant Maurici, apenas acessíveis de forma pedonal ou em jipes 4x4, em forma de táxis, que se podem contratar.

O percurso tem início em Espot, uma conhecida aldeia de montanha, ou um pouco acima, no parque de estacionamento de Prat de Pierró, o último ponto que podemos alcançar em veículo próprio e de onde parte um passadiço de madeira que vai serpenteando por entre o rio e a floresta.

Foto Lago Ratera

O rio vai cantando ao nosso lado, a floresta densa vai-se abrindo timidamente e desvendando pássaros coloridos, campos floridos, cavalos e borboletas de lindas cores. Sensivelmente a meio caminho, de forma abrupta, mas harmoniosa, uma enorme agulha rasga o azul celestial.

Seguimos encantados montanha acima e numa sucessão de imagens fascinantes surge, aos pés de Els Encantats, o lago de Sant Maurici. Momento imperturbável que convida à pausa e ao silêncio.

Um pouco à frente, mais surpresas nos estão reservadas: a cascata Ratera, o lago com o mesmo nome e, mais acima, qual cereja no topo do bolo, o miradouro do lago de Sant Maurici.

No Ratera, amistosos patos vêm comer pão às nossas mãos. As montanhas, as cores, a transparência da água, a cascata que cai directamente no lago, um cenário inesquecível.

Foto Lago Sant Maurici

No final do trilho, depois do lago Ratera, temos pela frente mais um cenário soberbo: o miradouro do lago de Sant Maurici, que provoca respeito e admiração.

A cada passo vamos somando e guardando, com ternura e sorrisos, muitos momentos e sentimentos.

Bem perto de Els Encantats, já na zona periférica do Parc Nacional de Aigüestortes, na fronteira com o Valle de Aran, para não nos desabituarmos das paisagens cenográficas, encontram-se o vale e os incríveis lagos de Gerber, de origem glaciar. São três lagos de uma cor absurdamente bonita e transparente, o Estanyola Gerbet ou I'Estanyera, o Estanyera del Mig e o Estany Gerber.

Foto Estany Gerber

A subida, com cerca de 3,5 km, tem início no parque de estacionamento Peülla (ou Clot Gran) junto ao sinuoso Port de la Bonaigua. É fundamental levar calçado confortável, água e o coração preparado para muita beleza ao longo do percurso. E se a água é o principal protagonista, picos de grande altitude, como o Monturull, com 2759 metros, ou o Perafita, com 2752 metros, fazem desta uma das paisagens mais completas dos Pirenéus Catalães.

Esperávamos muito dos Pirenéus Catalães, mas o que encontrámos foi muito além de todas as expectativas. Caso para dizer: e o paraíso aqui tão perto!

Antónia de Matos Serôdio