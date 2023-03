Nesta cidade polaca, a maior atracção turística é um gato: Gacek superstar

Há turistas a visitarem Szczecin só para conhecerem Gacek, o gato gorducho que é uma sensação na Internet. “É Kim Kardashian do mundo dos gatos!”, sorri uma promotora turística.

Gacek é um gato gorducho, de pêlo preto e branco, que vive há mais de dez anos na Rua Kaszubska, em Szczecin, na Polónia, numa casa de madeira construída pelo dono sobre o passeio, ao lado de uma loja onde se vendem malas e sacos com a cara do bichano. É por lá que passa grande parte dos dias, deitado sobre cobertores.

De gato mais famoso da rua, Gacek tornou-se uma sensação na Internet. Tanto que a localização da casota de "Kot Gacek" (Gato Gacek, em português) é a atracção turística mais bem avaliada da cidade no Google Maps (que já o chegou a retirar, mas ele volta...), com várias avaliações de cinco estrelas, destronando ícones como o castelo renascentista.

"Gacek é o Kim Kardashian do mundo dos gatos", compara Karolina Nowak, gestora da conta oficial de TikTok da região da Pomerânia Ocidental (@pomorzezachodnie), onde Szczecin está localizada, em declarações à Reuters. No Instagram, a conta que detalha o dia-a-dia de Gacek conta com mais de 20 mil seguidores. "Os turistas só começaram a procurá-lo porque ele ganhou popularidade na Internet."

Szymon Maksymiuk trabalha num posto de turismo em Szczecin e diz que as histórias das pessoas que viajavam para ver o gato mais famoso da cidade são "estonteantes". "Houve um tipo da Noruega que apanhou um voo. Disse que tinha sido Gacek a fazê-lo decidir vir aqui", conta. "Por causa do Gacek, o turismo aumentou enormemente, muito para além da minha expectativa ou imaginação."

Alguns fãs atribuem a fama do felino à sua confiança e cara fofa, outros dizem que é o seu estatuto de celebridade que está a atrair visitantes para uma cidade já conhecida pelo castelo dos duques da Pomerânia, pelos parques e cenário ribeirinho pitoresco.

"Estou à procura do gato chamado Gacek", conta à Reuters um dos turistas na cidade, Kherlen, estudante de História, natural da Mongólia mas a viver na Alemanha. "Espero encontrá-lo, talvez hoje ou amanhã."

No entanto, alguns residentes de Szczecin estão a ficar preocupados. Marta Gluchowska, enfermeira da Sociedade de Szczecin para o Cuidado dos Animais, diz que as pessoas estão a oferecer-lhe alimentos impróprios.

Gacek não é o primeiro animal a atrair turistas para uma cidade polaca. Em 2021, um golden retriever tornou-se na atracção turística mais bem avaliada de Gdańsk no Google.