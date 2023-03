“PJ copiou e-mails de Rui Costa durante buscas na Luz”, publicado a 7 de Março

É difícil negar que estamos a viver num tempo de julgamentos públicos e notícias viciadas. Todos os dias, somos bombardeados por notícias com sensacionalismo que pretendem atrair as atenções e aumentar a audiência. Mas, muitas vezes, essas notícias são apresentadas de maneira tendenciosa, com informações distorcidas e incompletas, o que acaba por influenciar as opiniões e nos leva a julgar pessoas e situações sem ter uma compreensão completa dos fatos.

É exaustivo ter que lidar com essa realidade todos os dias. A sensação de que estamos a ser manipulados pelas notícias e motivações, por ordem ou serviço a alguém, é cada vez maior. Além disso, o julgamento público tornou-se uma prática comum, onde as pessoas são condenadas e linchadas virtualmente sem terem direito à defesa ou à presunção de inocência. Essa cultura de ódio e linchamento virtual é extremamente perigosa e pode levar a consequências graves na vida das pessoas envolvidas.

Devemos procurar fontes confiáveis e imparciais e tentar entender a complexidade das situações antes de tirar conclusões precipitadas.

Os tribunais são o local para todos serem julgados, e até condenação temos o direito à presunção de inocência. Sensacionalismo, desvirtuar a verdade e tentar influenciar qualquer julgamento pelo mediatismo é uma agressão ao ser humano e à verdade, uma medíocre prestação de serviço ao público em geral, exceto a seus “donos”.

César Boaventura, agente desportivo

N.D.: A notícia em causa assenta em factos que resultam da consulta ao processo em que César Boaventura é o principal arguido, e do qual faz parte a Operação Malapata. Nenhum desses factos é desmentido nesta resposta.