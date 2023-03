Pedro Branco lança um disco de duetos que é “uma homenagem ao amor”

É um professor que canta, não um cantor que ensina. Na música, que abraçou já há longos anos, diz-se amador. Pedro Branco, professor de profissão (como os avós paternos), filho de um cantor e compositor que o país conhece bem, José Mário Branco (1942-2019), e de uma muito activa programadora cultural no Porto, Isabel Alves Costa (1946-2009), lança esta sexta-feira o seu segundo álbum, Amor, e vai apresentá-lo ao vivo em Lisboa, no dia 22 de Abril, no auditório do Liceu Camões, às 21h30. Com ele, estarão Gonçalo Alegre (responsável pelos arranjos e direcção musical, no contrabaixo, baixo eléctrico e coros), Kent Queener (piano), Catarina Anacleto (violoncelo), Nuno Reis (trompetes), Rui Meira (guitarra e charango), Iuri Oliveira (percussão) e Leonor Esteves (guitarra eléctrica), além de vários convidados: Luísa Gonçalves (piano) e as cantoras Marta Plantier, Rita Dias, Rita Rocha, Filipa Pais e Eliana Rosa (vozes).

