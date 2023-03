Howard Gordon tem uma nova série, Accused: “Não peço desculpas por 24

É um projecto inesperado para Howard Gordon, um dos autores televisivos de Segurança Nacional que entrou na equipa de 24 logo a seguir ao primeiro episódio e nunca mais olhou para trás. Mas o norte-americano de 61 anos olhou muitas vezes para o espelho para questionar se era islamófobo ou se era mesmo um apologista de George W. Bush, diz ao PÚBLICO sobre as séries com que reflectiu o pós-11 de Setembro e a presença dos EUA em duas guerras. Agora, com a estreia de Accused no AXN esta quinta-feira às 22h50, faz uma série que podia estar no streaming e que também lhe serve para reflectir, à frente e atrás das câmaras, sobre temas do nosso tempo.

