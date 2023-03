Dar crédito à Terra: músicos fazem do planeta co-autor para o proteger

Em parceria com a EarthPercent, vários artistas vão dar crédito à Terra nos seus trabalhos. O objectivo é apoiar financeiramente o movimento pela justiça climática.

Jacob Collier, Brian Eno e Anna Calvi são alguns dos artistas que vão passar a creditar o planeta Terra como co-autor das músicas, com o objectivo de entregar uma parte dos seus royalties ao activismo ambiental. Ao The Guardian, Brian Eno, músico e compositor britânico, contou que vai atribuir uma parte dos seus ganhos à EarthPercent, a instituição de solidariedade que fundou para angariar fundos da indústria musical com a finalidade de financiar o activismo pelo ambiente.

Rostam Batmanglij, ex-Vampire Weekend, e Aurora estão envolvidos na missão de creditar o planeta Terra nos seus trabalhos. Para a artista norueguesa, “não há um professor maior do que a Terra” e por isso vai creditar o planeta no seu próximo álbum, que tem como temática principal a arte da coexistência.

A EarthPercent tem como principal objectivo angariar cerca de 100 milhões de dólares até 2030, através das receitas da indústria musical, e por isso incentiva mais artistas a juntarem-se à causa. O dinheiro será investido em formas de reduzir o impacto ambiental do sector, acrescentam.

De acordo com um estudo da Universidade de Glasgow, no Reino Unido, o consumo de música tem cada vez um impacto maior no planeta. Além dos materiais utilizados na criação dos discos, as digressões internacionais que muitos artistas fazem, em arenas e estádios gigantes, exigem o transporte de equipas e equipamentos, gerando centenas de milhares de toneladas de CO2, todos os anos. Os Big Thief comprometeram-se a doar 1% dos lucros da digressão à organização, numa tentativa de compensar o impacto ambiental das tours.

Editoras como a Universal Music e a Warner Music Group assinaram, em 2021, o Music Climate Pact, um acordo promovido pela EarthPercent em que se comprometem a acabar com as emissões de gases com efeito estufa até 2050, a começar por uma redução de 50% até 2030. Além das editoras, 23 artistas assinaram o pacto.

Em Portugal, os Clã, Surma, Moullinex, St. James Park, First Breath After Coma e Meta_ fazem parte da lista de artistas que aderiram ao Music Climate Pact, em parceria com a Music Declares Emergency Portugal.