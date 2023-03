A liberdade de expressão chegou há pouco tempo a Portugal. A China continua nos últimos lugares do ranking. No mundo livre e ocidental debatem-se as novas censuras.

No mundo do nosso director deste dia nunca houve liberdade de expressão. A China, com a Coreia do Norte, a Eritreia, o Irão, o Turquemenistão, a Birmânia, o Vietname, Cuba e o Iraque estão no fim do ranking de liberdade de imprensa dos Repórteres Sem Fronteiras.