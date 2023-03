China define meta de crescimento prudente e anuncia aumento do orçamento de Defesa

O Governo da República Popular da China optou pela prudência na hora de anunciar a meta de crescimento económico do país para 2023. Consciente do impacto da pandemia e de outros “factores internos e internacionais” na economia chinesa em 2022, o primeiro-ministro, Li Keqiang, revelou neste domingo que as estimativas de Pequim apontam para um crescimento na ordem dos 5% do Produto Interno Bruto (PIB).

A meta fica aquém dos 6% que vinham sendo avançados nos últimos dias pela imprensa internacional, e que pode ter sido influenciada pelo tiro ao lado no ano passado: em 2022, o Governo chinês tinha definido um crescimento de 5,5%, mas o PIB cresceu apenas 3%, tendo sido o segundo pior desde 1976.

A par da inflação e do efeito generalizado da guerra na Ucrânia nas cadeias de distribuição e abastecimento mundiais, parte da explicação dos resultados de 2022 pode estar na duração prolongada da política “covid zero” chinesa, uma abordagem sanitária marcada por confinamentos rigorosos de edifícios, ruas, bairros, cidades e regiões inteiras ao mínimo surto de covid-19, e por operações de testagem em grande escala da população, que só começou a ser abandonada em Novembro.

“A inflação global permanece elevada, a economia global e o crescimento comercial estão a perder gás e as tentativas externas para suprimir e conter a China estão a escalar. Internamente, a fundação para um crescimento estável precisa de ser consolidada. A insuficiente procura continua a ser um problema significativo e as expectativas dos investidores privados e das empresas são instáveis”, afirmou Li Keqiang, citado pela Reuters.

Analistas económicos dizem que um crescimento demasiado ambicioso teria de ser acompanhado por uma política de estímulos, algo que, consideram, poder pôr em causa os objectivos económicos da liderança política a longo prazo.

“[O Governo] não anuncia quaisquer estímulos massivos e isso resulta, em parte, do reconhecimento de que as exportações – o principal motor de crescimento da economia da China nos últimos três anos – provavelmente não vão ser tão boas no próximo ano”, diz ao Guardian Victor Shih, professora na Universidade da Califórnia, na cidade norte-americana de San Diego.

A poucos dias de finalizar o seu mandato, o primeiro-ministro chinês proferiu as suas declarações na abertura oficial do 14.º Congresso Nacional do Povo Chinês, em Pequim — a sessão legislativa anual da China, que se vai prolongar durante mais duas semanas, e na qual vão ser anunciadas e aprovadas reformas e outras decisões políticas relevantes já decididas, de antemão, pela cúpula do Partido Comunista Chinês (PCC).

No seu discurso para cerca de três mil delegados regionais do Grande Salão do Povo, na Praça de Tiananmen, Li Keqiang — que deverá ser oficialmente substituído, na próxima semana, por Li Qiang, o secretário do PCC em Xangai e figura próxima do Presidente, Xi Jinping — também anunciou mais um aumento no orçamento de Defesa da China.

Depois do aumento de 7,1% das despesas militares anunciado para 2022 — avaliado em cerca de 215 mil milhões de euros —, o Governo chinês opta agora por mais 7,2% de gastos nas suas Forças Armadas.

Trata-se do oitavo aumento anual consecutivo, e que acompanha não só o investimento assumido por Pequim na “modernização” militar, no reforço das suas capacidades operacionais e na expansão do número de efectivos, como também o aumento dos gastos militares um pouco por todo mundo, em parte influenciado pela invasão russa da Ucrânia e pela escalada na competição geopolítica com os Estados Unidos, no Indo-Pacífico e não só.

Num tom mais moderado do que o habitual, Li Keqiang referiu-se a Taiwan dizendo que o Governo “vai lutar resolutamente contra a independência” do território reivindicado pelo PCC como uma província chinesa. Optou, ainda assim, por sublinhar a vertente “pacífica” no objectivo de reunificação.

“Vamos promover o desenvolvimento pacífico das relações no Estreito [de Taiwan], visando impulsionar um processo de reunificação pacífica. Devemos promover a cooperação económica e cultural entre os dois lados, e também políticas destinadas a melhorar o bem-estar dos compatriotas”, afirmou.

A sessão anual do Congresso Nacional decorre em paralelo à reunião do Conselho Consultivo do Povo Chinês, um órgão de aconselhamento político que iniciou os seus trabalhos no sábado. Nem um nem outro órgão têm, no entanto, grande autonomia, limitando-se a aprovar as políticas e as nomeações decididas pela liderança do PCC.

Para as sessões deste ano está prevista a confirmação da recondução de Xi a um inédito terceiro mandato presidencial, o anúncio do próximo primeiro-ministro e de outros ministros importantes, e uma reforma sem precedentes na organização estatal, que deverá reforçar o controlo do partido sobre algumas estruturas regionais e sectoriais do Estado chinês.