Portugal derrota Espanha e está na final do REC 2023

Os primeiros 30 minutos trouxeram más memórias a Portugal e, exibindo lacunas que custaram muitas derrotas no passado, a selecção portuguesa permitiu que a Espanha conseguisse colocar-se a vencer, por 0-10. No entanto, na segunda parte, a superioridade portuguesa foi absoluta e, de forma clara, os “lobos” derrotaram neste sábado no Estádio do Restelo os espanhóis, por 27-10, garantindo a presença na final da Rugby Europe Championship 2023.

A 196 dias de regressar ao Campeonato do Mundo de râguebi - a estreia será a 16 de Setembro, em Nice, frente ao País de Gales -, Portugal voltou a dar mais um sinal claro que continua a evoluir: mesmo sem jogar bem durante quase toda a primeira parte, a selecção portuguesa não deixou de derrotar a Espanha de forma inequívoca.

Não contanto com jogadores importantes como Mike Tadjer, Jerónimo Portela ou José Lima, o seleccionador nacional Patrice Lagisquet iniciou o duelo ibérico com Francisco Fernandes e Diogo Hasse Ferreira no banco. Sem o habitual talonador (Mike Tadjer) e com os dois pilares mais utilizados de fora do “XV”, Portugal perdeu o duelo entre avançados.

Durante a primeira parte, a Espanha dominou por completo as fases estáticas (alinhamentos e formações-ordenadas) e, mais agressiva, conseguia ganhar no confronto físico. Com o jogo propositadamente fechado pelos espanhóis, os “lobos” não conseguiram utilizar a sua principal arma: as linhas-atrasadas.

Assim, mesmo sem mostrarem grandes atributos, os espanhóis chegaram ao final dos primeiros 20 minutos com uma penalidade e um ensaio marcado (0-10). Porém, mesmo sem jogar bem, Portugal conseguiu reduzir ainda na primeira parte, com mais um ensaio de Rodrigo Marta - o sexto em quatro jogos do REC 2023.

Com um resultado (7-10) melhor do que a exibição ao intervalo, Portugal regressou para a segunda parte com duas caras novas na primeira-linha (Francisco Fernandes e Duarte Diniz) e o jogo foi mudou por completo.

Sem perder todas as bolas na luta entre “packs”, a equipa portuguesa passou a conseguir criar plataformas de ataque e, com a Espanha encostada às cordas, a melhor qualidade dos “lobos” não tardou a fazer-se notar.

Após duas penalidades de Samuel Marques colocarem pela primeira vez Portugal na frente aos 56’ (13-10), o “XV” nacional marcou um excelente ensaio construído pelos avançados (Duarte Diniz finalizou) e, quase de seguida, o médio-formação, com a habitual sagacidade, fez o terceiro ensaio da partida, colocando a diferença final em 27-10.

O rival de Portugal será conhecido neste domingo e sairá do vencedor da outra meia-final, que colocará frente a frente em Tbilissi a Geórgia, que é amplamente favorita, e a Roménia.