Tiago Monteiro e a nova época de F1: “A Ferrari tem um potencial enorme”

Os motores estão aquecidos para a nova temporada de Fórmula 1, que arranca já no domingo, com o Grande Prémio do Bahrein. O PÚBLICO esteve à conversa com o piloto Tiago Monteiro, o único português a subir ao pódio numa corrida de Fórmula 1 (em 2005, nos Estados Unidos da América), que lança um olhar sobre o pelotão e sobre a época que aí vem.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt