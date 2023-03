P24. Mariana Mortágua: “A esquerda não existe para ser só de protesto. Tem de apresentar soluções”

Acabou de anunciar a sua candidatura a líder do Bloco de Esquerda, mas já tem duas grandes tarefas no caderno de encargos, caso seja eleita. Mariana Mortágua quer fazer oposição à maioria absoluta e "construir uma maioria social" contra o PS e a direita, para a qual acredita existirem condições na sociedade devido às "políticas de desigualdade" do Governo. Em entrevista ao Hora da Verdade do PÚBLICO/Renascença, Mortágua rejeita radicalismos.

