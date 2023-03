Pichardo está na final e deixa concorrência a quase um metro

Sem qualquer surpresa e com enorme facilidade, Pedro Pablo Pichardo qualificou-se nesta quinta-feira para a final do triplo salto dos Europeus de pista coberta, que estão a decorrer em Istambul. O saltador português só precisou de um salto para garantir um lugar na luta pelas medalhas, fazendo 17,48m, segunda melhor marca mundial do ano e recorde nacional em pista coberta, mais oito centímetros que os 17,40m feitos por Nelson Évora nos Mundiais indoor de Birmingham em 2018.

A marca deu-lhe qualificação directa para a final desta sexta-feira – a marca pedida era 16,70m – e ficou a ver os restantes 16 a saltarem por um lugar na final. Mais nenhum chegou ao mínimo e quem mais se aproximou foi o alemão Max Hess, ainda assim quase menos um metro do que Pichardo (16,67m), também feitos no primeiro salto.

A fazer companhia a Pichardo na final estará outro português, Tiago Pereira, que fez uma qualificação em crescendo. O saltador do Sporting guardou o seu melhor da qualificação para o último salto, em que chegou aos 16,39m, a quinta melhor marca da qualificação – esta é mais uma final para o pupilo de João Ganço, depois de ter estado na final dos Mundiais ao ar livre em Eugene, em que foi nono.

Antes das qualificações do triplo, a participação portuguesa nestes Europeus indoor começou com três eliminações. José Carlos Pinto foi o primeiro a entrar em acção nas eliminatórias dos 800m, ficando em terceiro da sua série (onde correram quatro), com o tempo de 1m50,57s – falhou a qualificação directa e o tempo não chegou para ser repescado. Nos 800m femininos, Patrícia Silva também se ficou pela primeira ronda, terminando em quinto da sua série com 2m07,58s.

Depois, Francisco Belo não conseguiu, por seu lado, repetir em Istambul a exibição de há dois anos em Torun. O atleta do Benfica esteve bastante discreto na qualificação do peso, apenas com um lançamento válido a 19,61m (12.º em 16 inscritos), depois de dois nulos, não repetindo a presença na final de há dois anos, em que foi quarto classificado com um recorde nacional de 21,28m.