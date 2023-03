Nau Nau Maria: a “anti-epopeia” portuguesa vai de Moncorvo a Castelo de Vide

Nau Nau Maria, de Alice Azevedo, inicia-se com as imagens filmadas por Leitão de Barros da viagem inaugural da Nau Portugal, réplica das embarcações que levaram os portugueses pelo mundo. Na sua saída dos estaleiros, perto de Aveiro, a nau é seguida de perto pela câmara, que acompanha o início do seu trajecto até Lisboa e à Exposição do Mundo Português de 1940. Acontece que o protocolar e majestoso momento logo documenta, afinal, o colapso da embarcação. Para a criadora de Nau Nau Maria – que integra o programa Próxima Cena do Teatro Nacional D. Maria II, com estreia esta sexta-feira no Cine-Teatro de Torre de Moncorvo –​, este vídeo é “a síntese mais conseguida da História Trágico-Marítima”, do seu próprio espectáculo e de todo um período que alastra do “mito dos Descobrimentos” até ao presente. É a grandiosa História de Portugal traída pelas suas falhas comezinhas.

