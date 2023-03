Habemus chefe do Estado-Maior General: e não há medalha que lhe falte

Há um novo chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA): José Nunes da Fonseca. Tomou posse esta terça-feira, numa cerimónia decorrida no Palácio de Belém, marcada pelo cinzento dos uniformes e pelo dourado das medalhas que deles resplandecia. Nunes da Fonseca foi escolhido para o cargo por ter a “chefia mais longa” e por ter vivido a reforma da LOBOFA por dentro, explicou Presidente da República.

Quinze, vinte, trinta? Quantas medalhas trazia ao peito o novo CEMGFA, José Nunes da Fonseca? Difíceis de contar, mas tantas eram que tiravam brilho ao próprio sol. Na sala dos embaixadores do Palácio de Belém, os restantes generais não destoavam do novo CEMGFA — uniforme cinzento, medalhas mil e um institucionalismo cada vez mais raro. Também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa, e a ministra da Defesa, Helena Carreiras, marcaram presença, tendo o primeiro discursado.

Perante esta moldura humana, o Presidente da República — que é por inerência Comandante Supremo das Forças Armadas — afirmou que “fazia sentido” ser Nunes da Fonseca a subir à posição de CEMGFA devido, entre outras razões, a ter um tempo de chefia “mais longo” se comparado com o dos restantes chefes militares. Nunes da Fonseca era até então chefe do Estado Maior do Exército (CEME), cargo que ocupava há quatro anos.

Em nome do princípio da rotatividade do Estado-Maior General das Forças Armadas, a chefia deste deveria cair agora nas mãos da Força Área: todavia, o general João Cartaxo Alves está há pouco tempo à frente desse ramo (desde Fevereiro de 2022) e por isso essa rotatividade não foi cumprida. Outra alternativa seria o almirante Henrique Gouveia e Melo — chefe da Armada —, mas a opção é desde logo inviável devido à mesma questão da rotatividade (o CEMGFA que agora sai, almirante António Silva Ribeiro, é proveniente da Armada).

Entre as outras razões para a escolha — proposta pelo Governo e validada por Marcelo — está também o facto de Nunes da Fonseca ser o “único chefe do Estado-maior que vivera em pleno, no início do ano de 2022, o debate intenso sobre a reconversão da chefia do EMGFA”. No entender do chefe de Estado, esta nomeação significa que está “definitivamente superada a clivagem desse tempo acerca de um passo tão significativo quanto questionante”, referindo-se ao debate em torno da Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas (LOBOFA).

“Uma mente brilhante”

Marcelo evocou ainda as “características relevantes” do novo CEMGFA: “paixão pela vocação militar, sentido de serviço, despojamento pessoal, humildade cívica, senso da realidade e subtil — mesmo que discreta — atenção ao mundo circundante”. Por fim, dando uma palavra de apoio aos militares, Marcelo salientou o papel das Forças Armadas, descrevendo-as como “o retrato vivo do que melhor têm os portugueses” e quem “todos os dias garante a eternidade de Portugal”.

Chegou depois a vez de o novo CEMGFA discursar. Na sua intervenção, curta, Nunes da Fonseca apelou a que se dê “melhor atenção” aos “anseios, necessidades e realização” dos militares, elogiando-os.

Notou ainda que esta promoção constituía a “mais elevada distinção” que lhe foi “concedida na carreira de armas” que abraçara “há quase 44 anos”. Ainda, deixou uma menção elogiosa ao seu antecessor, almirante Silva Ribeiro, por quem afirmou ter “franca admiração” e a quem deixa um “profundo agradecimento pela clarividência, inconformismo e apurado sentido de serviço público”.

O general Nunes da Fonseca é engenheiro militar, tendo tirado o curso de Ciências Militares. Chegou à chefia do Exército em Outubro de 2018, no rescaldo do assalto aos paióis de Tancos. É descrito pelos seus camaradas de armas como sendo um “homem inteligentíssimo e uma mente brilhante” que “não sabe trabalhar em grupo”.

Na tomada de posse marcaram ainda presença, além dos familiares dos empossados, o secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, o presidente da comissão parlamentar de Defesa e deputado do PS, Marcos Perestrello, o antigo CEME general Pinto Ramalho e outras entidades. A esta tomada de posse sucedeu-se a do novo CEME, general Eduardo Mendes Ferrão, também presidida por Marcelo Rebelo de Sousa.