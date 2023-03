Morreu Just Fontaine, a lenda dos 13 golos

Just Fontaine, lenda do futebol francês, morreu nesta quarta-feira, aos 89 anos. A notícia foi avançada pela AFP, sem adiantar a causa da morte do ex-avançado gaulês, que ainda hoje é recordista de golos numa só edição de Mundial.

Em 1958, na Suécia, Fontaine marcou 13 golos pela França semi-finalista, uma marca que ainda hoje está por superar. Fontaine também tem um lugar de destaque no ranking global de golos em Mundiais, já que apenas Miroslav Klose, Gerd Müller e Ronaldo, o brasileiro, superam os 13 golos do francês.

Fontaine, que terminou a carreira aos 28 anos, por lesão, esteve, depois, alguns anos na função de treinador: selecção francesa, Luçon, PSG, Toulouse e Marrocos.