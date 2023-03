Luís Varatojo volta à Luta Livre em Março e ataca a crise com uma Panela de pressão

Foi em 2020 que Luís Varatojo, que já deixara a sua marca em projectos e bandas como Peste & Sida, Despe e Siga, Linha da Frente, A Naifa ou Fandango, lançou mãos à obra para criar um projecto na linha das canções de protesto e de intervenção. Chamou-lhe Luta Livre e com ele lançou um álbum intitulado Técnicas de Combate, uma dezena de canções a apontar o dedo a iniquidades, notícias falsas, trabalho precário, populismo e racismo. Canções que na sua maioria tiveram videoclipes animados com uma assumida estética de combate: Política, Ninguém quer saber, Iniquidade, O problema é o sistema, Terra, Escravo do patrão, Sushi era no Japão, Mentalidades sem cortes, Pedigree e Autoajuda.

Agora, Varatojo anuncia para 31 de Março um novo álbum do projecto Luta livre, do qual estreia esta quarta-feira o single e videoclipe Panela de pressão, com uma letra adequada à crise que vai tomando conta do nosso quotidiano. Canta ele, a dado passo: “O Presidente vem chamar a atenção./ O ministro vem falar à televisão./ O doutor vem pedir moderação./ O prior aconselha a oração.// Toda a gente em animada discussão./ Enquanto isso aumenta a carne, pra canhão./ Aumenta a luz, aumenta o leite, aumenta o pão/ Aumenta o gás na panela de pressão.” Com um videoclipe realizado por Cristina Viana, o single é anunciado com esta frase: “Mudam-se os tempos, mudam-se as canções. Mas a Luta continua!”