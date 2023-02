SAD do Benfica, Vieira e Soares de Oliveira acusados de fraude fiscal

O Ministério Público acusou o antigo presidente Luís Filipe Vieira, o actual administrador Domingos Soares de Oliveira e o ex-director financeiro Miguel Moreira de três crimes de fraude fiscal e 19 de falsificação, no âmbito do processo Saco Azul. Além destes arguidos individuais, também a SAD do Benfica e a Benfica Estádio, S.A, são acusadas de fraude fiscal no processo, confirmou o PÚBLICO, após a notícia sobre a acusação ser avançada pelo Expresso.

O Ministério Público acredita que as “águias” assinaram contratos fictícios de serviços de informática com a empresa Questão Flexível, detida por José Bernardes, tendo alegadamente retirado dos cofres do clube mais de 1,6 milhões de euros.

De acordo com a acusação citada pelo semanário, os arguidos tinham "perfeita consciência" de que as facturas emitidas "não titulavam quaisquer operações económicas", com o procurador a entender que existiu uma fuga aos impostos na ordem dos 500 mil euros, que deverá ser pago "solidariamente" por todos os arguidos.

A operação foi publicamente conhecida em 2018, depois de uma série de buscas. O ponto de partida para a investigação foi a suspeita de que o Benfica teria montado um esquema que passava por usar várias empresas, uma das quais da área informática, que ficcionariam prestações de serviços que permitiam retirar milhões de euros do clube.