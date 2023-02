Câmara de Coimbra acaba com apoio ao Prémio Estação Imagem

A Câmara Municipal de Coimbra decidiu acabar com o apoio ao Prémio Estação Imagem, o principal festival de fotojornalismo a nível ibérico, que decorria naquela cidade desde 2018. A decisão ficou conhecida na reunião do executivo desta segunda-feira, depois de a vereadora do PS, Carina Gomes, ter confrontado o presidente da autarquia, José Manuel Silva, com este assunto.

No final da reunião camarária, em declarações aos jornalistas, o autarca justificou aquela decisão com “um corte de seis milhões de euros [no orçamento, face à crise e à guerra na Ucrânia] tem consequências”. “Não queremos cortar nos SMTUC [Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra], nos apoios sociais. Temos de cortar em algumas áreas, nomeadamente, e infelizmente, na área da cultura, contra a nossa vontade e desejo”, disse José Manuel Silva, citado pela agência Lusa.

O fundador do Prémio Estação Imagem, Luís Vasconcelos, diz-se “frustrado” com o fim do festival em Coimbra, tendo em conta “o nível de envolvimento e profissionalismo” que sempre sentiu das várias instituições espalhadas pela cidade que participavam nas mais diversas manifestações do prémio.

“Fizemos o prémio em Coimbra durante cinco anos. Quando o executivo mudou [em 2021], houve logo um corte de 15 mil euros no apoio. Mas o prémio em Coimbra foi acontecendo sempre em crescendo e não o contrário. Por exemplo, aquilo que se conseguiu fazer no ano passado, com várias exposições sobre a guerra na Ucrânia, uma das quais do James Nachtwey, foi marcante para a cidade”, disse Vasconcelos ao PÚBLICO.

James Nachtwey, um dos mais aclamados fotojornalistas do mundo, assinou a exposição monográfica Os Insubmissos, no antigo refeitório do Mosteiro de Santa Cruz, no centro de Coimbra. No início do festival, a organização anunciou que aquele influente repórter, de 74 anos, tinha aceitado presidir ao júri da edição do prémio deste ano.

Durante a edição do ano passado, segundo Vasconcelos, não houve qualquer sinal do cancelamento do apoio da câmara, muito pelo contrário. Paulo Pires, o então programador do Convento São Francisco e director do Departamento de Cultura e Turismo da Câmara de Coimbra, acompanhou várias iniciativas do prémio e mostrou-se “surpreendido” com o que tinha sido possível fazer com a verba atribuída pela autarquia, 60 mil euros.

Depois de, no final do ano passado, ter enviado para Paulo Pires o orçamento para a edição deste ano, Luís Vasconcelos diz ter ficado sem resposta durante dois meses. Há cerca de um mês, Pires informa o Prémio Estação Imagem, por email, que, afinal, a verba atribuída em 2022 teria de ser reduzida em 10 mil euros. Pouco depois, Pires pede a exoneração do cargo que ocupara em Outubro. Foi já o chefe de divisão da Cultura da Câmara de Coimbra, Rafael Nascimento, que comunicou o fim do apoio ao prémio.

Questionado sobre as razões que terão levado a este desfecho, Vasconcelos fala numa “opção política”, que não lhe compete julgar. E já pensa noutro local para realizar o prémio. “No dia em que me pareceu que isto ia terminar assim, comecei logo a tentar encontrar alternativas, que podem passar pelo apoio de outra câmara municipal. Mas o panorama não é favorável. Não basta ter dinheiro – é preciso que as estruturas e o saber da cidade se envolvam, e Coimbra funcionou muito bem a esse nível.”