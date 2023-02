Ermira Murati pintou um beijo entre os líderes do Kosovo e da Sérvia — e recebeu ameaças de morte

Enquanto os líderes do Kosovo e da Sérvia se encontrarão mais tarde nesta segunda-feira, dia 27, para negociar um acordo de paz, uma jovem artista de Pristina, capital do Kosovo, continuará provavelmente a receber ameaças sobre um quadro que retrata os líderes de ambos os países a beijarem-se.

A pintura de Ermira Murati, que tem três metros de altura, mostra o primeiro-ministro do Kosovo Albin Kurti e o presidente sérvio Aleksandar Vucic num abraço, enquanto se beijam nos lábios de olhos fechados.

"Vejo a relação deles como uma representação... e tanto os povos do Kosovo como da Sérvia estão a assistir ao mesmo espectáculo", diz Murati, conhecida como Orange Girl, à Reuters, apresentando a sua pintura, que mostra ambos os homens de fato preto com um fundo laranja vivo. "Apesar do quão profundamente caóticas são as relações entre o Kosovo e a Sérvia, penso que os jovens amam a paz mais do que qualquer outra coisa."

O encontro entre Kurti e Vucic está agendado para segunda-feira, 27, em Bruxelas, onde se espera que aprovem um acordo apoiado pelo Ocidente para normalizar as relações e pôr fim a décadas de hostilidades. Se não chegarem a um acordo, enfrentarão o isolamento internacional e menos ajuda financeira por parte da União Europeia e dos Estados Unidos.

"A história relembra os beijos dos momentos de dor e de despedida. Mas a história também nos recorda os beijos de fraternidade e até mesmo de traição. Será este um deles?", escreveu Murati, nas redes sociais, ao revelar a o quadro no dia 17 de Fevereiro, quando o Kosovo celebrou o 15.º aniversário de independência da Sérvia.

Milhares de pessoas deixaram comentários sobre a pintura de Murati, sendo a maioria discurso do ódio e até ameaças de morte. "Mereces uma bala", lê-se num dos comentários.

Murati, que nasceu um ano após o fim da guerra em 1999, é conhecida por quebrar tabus com as suas obras de arte.

A artista recebeu ameaças no ano passado quando produziu um quadro semelhante mostrando dois homens com trajes tradicionais albaneses a beijarem-se nos lábios, como um gesto de apoio à comunidade gay no Kosovo, onde a sociedade conservadora ainda hesita em aceitar homossexuais. Murati disse que o novo quadro tinha uma mensagem puramente política e que estava habituada a receber ameaças. Acrescentou que qualquer reacção negativa continua a suscitar uma discussão sobre o assunto. "No momento em que reagem como estão a reagir, compreendo que a mensagem chegou ao sítio certo. Isto está a criar um debate."

O Kosovo declarou-se independente da Sérvia em 2008, mas Belgrado nunca reconheceu a condição de Estado da sua antiga província separatista e ainda a considera parte do seu território.