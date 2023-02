Preços dos alimentos estão a subir mais em Portugal do que na zona euro

Apesar de a taxa de inflação portuguesa ter fechado 2022 a um nível relativamente próximo do da zona euro, existem diferenças nas variações muito significativas, com os alimentos em destaque.

Dos dez bens e serviços em que a subida de preços registada em Portugal no último ano foi maior, quando comparada com o resto da zona euro, oito são produtos alimentares. Um sinal do papel de destaque que os alimentos estão a desempenhar na crise inflacionista que vive o país, um fenómeno que é explicado pelos responsáveis do sector e da distribuição com o custo de ter de transportar muitos dos bens consumidos e com os preços “historicamente baixos”, à partida, de alguns produtos.