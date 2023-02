Sergio Pérez afina Red Bull para o GP Bahrein

Com Max Verstappen a seguir o terceiro e último dia de testes no Bahrein da garagem da Red Bull, competiu a Sergio Pérez levar o RB19 ao topo da tabela de tempos com a volta mais rápida, obtida na sessão da tarde.

Depois de Charles Leclerc (Ferrari) ter sido o mais rápido durante a manhã, com 1m31,024s, o mexicano superou todos os pilotos em pista ao estabelecer a melhor das 133 voltas em 1m30,305s, tempo que bate a pole position (1m30,558s) do GP do Bahrein de 2022.

A Red Bull confirma a vantagem trazida da época passada, com o W14 de Lewis Hamilton a conseguir o segundo tempo, a 0,359s de Pérez (em 65 voltas). Leclerc acabou por cair para quarto, atrás de Valtteri Bottas (Alfa Romeo), que fechou o pódio com 1m30,827s (Zhou Guanyu já tinha surpreendido na véspera, com o melhor registo, à frente de Verstappen).

All the mileage and times from our final day of testing! ??#F1 #F1Testing pic.twitter.com/kBiJqIkf6h — Formula 1 (@F1) February 25, 2023

Lewis e Bottas usaram a mistura C5, mais macia do que os C4 de Pérez e Leclerc, com a evolução do W14 a animar a Mercedes após a apreensão que marcou o segundo dia de ensaios.

A uma semana do arranque da temporada 2023, marcado para 5 de Março no Bahrein, Carlos Sainz reforçou a posição da Ferrari, ficando a 0,012s do companheiro de equipa.

No último dia registou-se uma melhoria generalizada, de tal forma que o melhor tempo de Verstappen no segundo dia seria apenas o décimo no fecho dos testes. Fernando Alonso, que fez vibrar os fãs da Aston Martin, voltou à pista para fazer o 9.º tempo, a 1,145s de Sergio Pérez, atrás de Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Kevin Magnussen (Haas) e George Russell (Mercedes).