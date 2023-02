Finanças dão instruções às empresas públicas para refazerem contratos de gestão

As Finanças vão pedir às empresas públicas para refazerem os contratos de gestão feitos com as administrações e, para isso, vão enviar-lhes um manual de instruções para que os possam elaborar de acordo com o que está previsto no âmbito do Estatuto do Gestor Público, apurou o PÚBLICO junto de fonte do Governo conhecedora do processo. O pedido será enviado na próxima semana com o objectivo de: além de assegurar contratos feitos de acordo com a lei, permitir que estes sejam divulgados publicamente.

