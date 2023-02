O que a Netflix não nos diz

------------

Quem ainda consegue ou quer aceder à sua conta Netflix vê um dos trailers a abrir (o algoritmo muda isto, claro) a falar de Red Rose, uma série de terror que se descobre, se ainda não se souber já ou não se fizer parte da mole humana que a desatou a ver, que está entre as mais populares da semana em Portugal. Ainda bem, ficamos a saber, toca a espreitar. A série é britânica, de 2022, e dizer que agora começou a ser um fenómeno na Netflix é o mais fácil.

O mais difícil é descobrir quando é que ela se estreou na Netflix — ok, não é assim tão difícil a posteriori, foi dia 15. Ou melhor, o mais difícil é descobrir que ela se ia estrear na Netflix. Porque a Netflix não avisou (toda a gente). Salvo uma menção nas redes sociais, post afixado por sinal, e por isso de boa visibilidade (para quem as frequenta). Levantando um pouco a cortina da máquina de comunicação e imprensa, a informação sobre as estreias para os media é selectiva.

Às vezes, é sinal de que têm um "êxito sorrateiro" na manga e nem precisam de o promover. Noutras, é preciso destrinçar questões como os direitos de exibição para diferentes países, por exemplo, ou planos de distribuição para as dezenas de nações e territórios em que a plataforma opera. Noutras ainda, será uma expressão pura de que o segredo é a alma do negócio?

Mas depois há este momento "too big to fail" da Netflix em que pensa global e age local, apostando nos pequenos mercados que não só a América do Norte e o mundo que fala inglês, produzindo, mas também lançando da mesma forma estratégica e selectiva medidas como o agitado combate à partilha de contas que tantas questões continua a levantar. Sendo das plataformas de streaming com melhor experiência para o utilizador, na navegação, na busca, na memória que tem dos gostos e experiências do espectador (o famoso algoritmo), é ao mesmo tempo enigmática na forma como comunica, sobretudo com alguns países.

A alínea "estratégia" é importante, e ela é relativamente opaca como uma empresa global, cotada em bolsa e que tantas flutuações tem sofrido nos últimos anos, parece ter de seguir.

Puxando pela memória, no Verão de 2016 a Netflix estreava uma série sem a promover de forma convencional. Nos EUA e no Twitch, dias antes da descarga da nova série no serviço, fez-se uma transmissão em directo em que jogadores conhecidos vagueavam durante horas numa cave assombrada e no final exibiam-se os primeiros oito minutos do primeiro episódio da série. A ideia era criar falatório, mas sobretudo que esta fosse um título promovido sobretudo pelo passa-palavra. Não houve grandes eventos mundiais de entrevistas, por exemplo. Winona Ryder falou com o New York Times, mas de resto tudo veio quase depois de a série ter ganhado vida própria.

Essa série era Stranger Things. Um original Netflix, o seu maior título depois de House of Cards e Orange is the New Black, nada a ver com Red Rose, uma produção que ainda nem tem segunda temporada garantida e que só está na plataforma porque esta adquiriu os seus direitos de exibição para outros mercados (no Reino Unido natal, está no iPlayer da BBC). Mas é um sucesso sem precisar de ninguém a não ser do espectador. No momento que vive, em que mais países aguardam pela chegada das medidas anti-partilha de contas e com tanta concorrência, é um óptimo exemplo de que a Netflix não precisa de ninguém, a não ser do espectador. Quantos? O futuro o dirá.

Por falar em futuro, o fim está próximo para Succession, uma das melhores séries dos últimos anos. A quarta temporada sobre a família Roy e as suas intrigas fratricidas e parricidas estreia-se dia 26 de Março na HBO Max e o seu autor anunciou há horas que esta será a última leva de episódios. Uma outra estratégia, a de deixar o público quando ele ainda quer mais. E quem é que não quer mais Baby Yoda? Ah, isso é na Disney+. Cá está o guia da semana.

Disney+

Quarta-feira, 1 de Março

The Mandalorian - Terceira temporada da série que pôs a Disney+ no mapa e que, ao contrário de outras entradas na cada vez mais longa enciclopédia de séries e filmes Star Wars, agradou a grande parte dos seus fãs. Din Djarin, que também fez uma perninha nos melhores episódios de O Livro de Boba Fett, continua a sua viagem pelo espaço depois de ter conhecido Grogu, ou Baby Yoda para os amigos, e terá mais oito episódios para explorar a galáxia.

Amazon Prime Video

Sexta-feira, 24 de Fevereiro

The Consultant — Christoph Waltz. Chega? Christoph Waltz a fazer um papel enigmaticamente assustador: parece bem? Uma empresa de jogos para telemóveis sofre um revés e entra um consultor externo para… fazer não se sabe bem o quê, mas não soa nada bem. O facto de ser uma empresa de tecnologia dá-lhe um toque especial, de vigilância e que também permite um olhar geracionalmente filtrado pela experiência de quem tem 20, 30 anos numa carreira. De resto, um escritório é um escritório é um escritório. São oito episódios. O PÚBLICO falou com Waltz e o autor.



Die Hart — Filme que é uma versão condensada de uma série de dez episódios do extinto serviço de streaming de ficção "curta" Quibi em que Kevin Hart se interpreta a si mesmo. Nesta versão ficcional do actor, ele tenta tornar-se numa estrela de acção. Mete John Travolta e Josh Hartnett, mas também Jean Reno.

Apple TV+

Sexta-feira, 24 de Fevereiro

Eugene Levy, O Antiviajante — Eugene Levy, o pai de Schitt’s Creek, não se sente confortável a viajar. Seja no frio, seja no calor. Mas tem 75 anos e acha que é altura de expandir os seus horizontes. É assim que dá por si como anfitrião de um programa de viagens que se apoia tanto no seu desconforto quanto na sua persona, mas também no conforto que encontra nos hotéis que visita. São oito episódios, todos disponibilizados esta sexta-feira.

Liaison — Primeira série original bilingue deste serviço, é falada em francês e inglês e conta com Vincent Cassel e Eva Green nos principais papéis. Esta sexta-feira chega o primeiro episódio, e todas as sextas se estreará mais um até completar os seis deste thriller sobre espionagem e amor. A Apple descreve a trama como "complexa e imprevisível".

Pretzel and the Puppies — E agora para algo mais leve, segunda temporada da série de animação sobre o cão salsicha mais comprido do mundo, pai de cinco cachorrinhos e que tem como voz Mark Duplass.

RTP Play

Segunda-feira, 27 de Fevereiro

Motel Valkirias — Nova série de ficção da RTP, desta feita uma co-produção da RTP em parceria com HBO Max e Televisión de Galicia e as produtoras SPi e CTV. Três mulheres com problemas económicos e pessoais cruzam-se num motel transfronteiriço entre Galiza e Portugal. Lucía (María Mera) foge do ex-marido, Eva (Maria João Bastos) é uma actriz com a carreira em risco e Carolina (Marina Mota) é a dona do motel à beira da falência. Estreia-se na RTP1 às 22h30, mas na RTP Play às 12h. A HBO Max estreia o primeiro de oito episódios dia 1, quarta-feira.

HBO Max

Quarta-feira, 1 de Março

Netflix

Sexta-feira, 24 de Fevereiro

Fórmula 1: A Emoção de um Grande Prémio — Quinta temporada da série que ressuscitou um interesse global pela modalidade rainha do desporto automóvel, desta feita (e com o mesmo acesso aos bastidores que lhe é reconhecido) sobre o Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2022. Dez episódios.

Temos um Fantasma — Kevin e a sua família têm um fantasma em casa e a sua aparição faz sucesso nas redes sociais. Ele chama-se Ernest e tem um passado sombrio. A CIA entra em acção. Elenco: David Harbour, Tig Notaro, Jennifer Coolidge, Anthony Mackie, entre outros.

Domingo, 26 de Fevereiro

Oddballs — Segunda temporada da série de animação em que James, Max e Echo, residentes em Dirt, Arizona, se envolvem em mais questiúnculas e aventuras na escola.

Married at First Sight — Temporada 12 (sim, 12) do reality show pouco originalmente classificado como "experiência social extrema" em que seis solteiros se casam assim que se conhecem com um estranho.

The Real World — Temporada 12 (sim, mas já há cerca de 30, uma delas, a 28.ª, também disponível na Netflix) do reality show da MTV que junta um grupo de pessoas numa mesma casa e que foi um dos primeiros do género, nos idos dos anos 1990.

Who Were We Running From? — Série turca sobre uma mãe que vive com a filha em fuga permanente de um passado doloroso, e que salta de hotel em hotel. Todas as pessoas com quem se cruzam podem ser suas inimigas.

Terça-feira, 28 de Fevereiro

A Whole Lifetime with Jamie Demetriou — Espectáculo de comédia e música do humorista britânico que leva o espectador do útero até à idade adulta.

Too Hot To Handle: Alemanha — Temporada do reality show que junta solteiros no paraíso para se conhecerem mas que têm de praticar a abstinência (nem beijos, nem carícias, nem masturbação) para poder ganhar o prémio final de 200 mil euros. Desta feita, os participantes são falantes de alemão. Dez episódios

Cheat — Concurso em que a batota é premiada, em 12 episódios que valorizam o bluff e o conhecimento, a mentira e a inteligência.

O Caso Fourniret: A Mente de Monique Olivier — A dose semanal de "true crime" da Netflix são cinco episódios sobre a mulher do mais conhecido homicida francês das últimas décadas, Michel Fourniret, que matou entre 1987 e 2003.

Quinta-feira, 2 de Março

Sex/Life — Temporada dois sobre um triângulo amoroso entre uma mulher, o seu marido e o seu passado.

Que Grande Embrulhada! — A segunda temporada desta série italiana começa onde terminou a primeira com os dois protagonistas, Salvo e Valentino, em correm perigo, que incluiu um duplo homicídio, criminosos estrangeiros e a relação cada vez mais difícil das duas personagens principais com as suas mulheres. Seis episódios.

Quarta-feira, 1 de Março

Diary of a Prosecutor – Primeira temporada de uma série sobre tribunais sul-coreana em que uma jovem procuradora é transferida para uma cidadezinha.

Gecko’s Garage – 3D – Segunda temporada de série de animação infantil.

Little Angel - Segunda temporada de série de animação infantil.

Tonight You’re Sleeping With Me – Original da Netflix polaca que adapta um livro sobre uma jornalista presa numa relação com a qual está descontente e que vê no ex-namorado uma porta de saída.

Wrong Side of the Tracks — Segunda temporada da série espanhola Entrevías, em que um veterano de guerra tenta vingar a neta.

Quinta-feira, 2 de Março

Karate Sheep — Série de animação infantil com título autoexplicativo em que duas ovelhas usam não só o karate mas também gadgets para se defender de um lobo esfomeado.

Thalaikoothal – Filme tamil dramático sobre um ritual de eutanásia tradicional que serve de pano de fundo para um drama geracional familiar numa aldeia rural.

TVCine+

Women Who Rock — É uma estreia em Portugal e uma série documental sobre mulheres no rock, como o próprio nome indica, com quatro episódios que passarão no canal TVCine Edition entre dia 27 de Fevereiro e 2 de Março. Chegam ao TVCine+ no dia seguinte à sua exibição televisiva, portanto dia 28, dia 1, 2 e 3 de Março. Dele constam, nesta realização de Jessica Hopper, Nancy Wilson, Chaka Khan, Joan Jett, Pat Benatar, Mavis Staples, Sheryl Crow, Sheila E., Norah Jones, Aimee Mann, Tori Amos ou Kate Pierson (The B-52s), entre outras.

Filmin

Terça-feira, 28 de Fevereiro

The Curse — Estreia da série britânica de humor negro passada em Londres nos anos 1980, quando um grupo de amigos se vê envolvido no maior roubo de ouro da história. Perseguidos pela polícia e pela máfia, a sua história é inspirada num roubo real.

Quarta-feira, 1 de Março

Uma Casa Feita de Farpas — O filme dinamarquês nomeado para o Óscar de Melhor Documentário chega à Filmin depois de receber o prémio de Melhor Realização no Festival de Sundance, em 2022. Acompanha três crianças durante a invasão russa da Ucrânia, separadas dos pais e à espera de conhecer o seu destino, acarinhadas por assistentes sociais que tentam protegê-las da perda da infância.

Perdido no streaming

Estávamos em 2015, a Netflix ainda nem operava em Portugal e a crítica internacional e portuguesa encantava-se com um filme que também é uma mini-série criminal de Bruno Dumont. O Pequeno Quinquin é uma comédia negra de província, aquelas que os britânicos tão bem firmaram no imaginário internacional mas que desta feita vem de França e de dois grandes prémios do Festival de Cannes (L'humanité, em 1999, Flandres, em 2005). O ponto de partida são pedaços de um corpo humano encontrados dentro de uma vaca (morta, pois claro) numa pequena aldeia francesa. Durante a investigação dos polícias Van der Weyden e Carpentier, estes são constantemente interrompidos pelo pequeno Quinquin e Eve, duas crianças entediadas da terriola e que também querem fazer parte da pesquisa. Quatro episódios, disponíveis na Filmin.

O que anda a ver?

Piet-Hein Bakker, director-geral da Plural Entertainment

"Comecei a ver uma série documental na Amazon Prime sobre a música dos filmes de James Bond [The Sound of 007]. Espectacular. A importância e o processo de criação de Hans Zimmer, Shirley Bassey, Billie Eilish. É muito boa."

Até ao Próximo Episódio.