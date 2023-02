Sporting defronta o Arsenal nos oitavos-de-final da Liga Europa

O primeiro jogo contra os lideres da Premier League será no Estádio de Alvalade, a 9 de Março.

O Sporting ficou nesta sexta-feira a conhecer o adversário nos oitavos-de-final da Liga Europa e o rival dos “leões” será o Arsenal. O primeiro jogo entre portugueses e ingleses será disputado em Lisboa, a 9 de Março, estando a segunda partida, no Norte de Londres, marcada para a semana seguinte.

O clube de Alvalade chega a esta fase depois de ter afastado no play-off os dinamarqueses do Midtjylland, com um total de 5-1 na eliminatória.

Dos possíveis adversários nos oitavos-de-final, saídos dos vencedores dos grupos da Liga Europa, o Arsenal, líder da Premier League, era o rival teoricamente mais difícil do sorteio.