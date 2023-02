Uma casa na favela é a melhor habitação para o Archdaily — que também premiou o Convento do Beato

O Centro de Eventos Convento do Beato é o Edifício do Ano na categoria de melhor uso de produtos, segundo a Archdaily.

Uma casa construída numa favela brasileira é a casa do ano no concurso do Archdaily que todos os anos põe os leitores a eleger os 15 melhores projectos de arquitectura. A arquitectura portuguesa também está representada nos premiados com o Centro de Eventos Convento do Beato, em Lisboa, vencedor da categoria de melhor uso de produtos.

Tomás Salgado, um dos arquitectos do atelier Risco, em Lisboa, foi apanhado de surpresa pela primeira distinção da obra de reabilitação — de tal forma que nem ele consegue bem explicar a categoria onde se insere. Arrisca que se deve ao desenho do novo tecto do claustro, que permite um melhor isolamento térmico e acústico através de "um sistema de treliças, ortogonais entre si, que formam um conjunto de 'favos' iluminados superiormente por clarabóias", lê-se, na descrição do projecto.

O prémio distingue "uma reabilitação bem conseguida", auto-avalia, que resultou num centro de eventos moderno e confortável sem "descaracterizar espaços absolutamente notáveis do ponto de vista patrimonial e arquitectónico".

O projecto nacional foi desenvolvido pelo gabinete Risco para o Beato Lux e contempla a remodelação do centro de eventos, premiado neste concurso, mas também a reabilitação e remodelação dos restantes edifícios do complexo para novas utilizações, nomeadamente serviços na antiga igreja e habitação nos antigos edifícios industriais, em Lisboa. As obras começaram em 2018 e devem terminar em 2024.

"Espero que para o ano ganhemos com os edifícios que estamos a reabilitar para habitação", ri-se Tomás Salgado.

Uma casa na favela como melhor do mundo

Conhecida como a "casa do pomar do cafezal", a habitação brasileira dá nas vistas numa viela íngreme no Aglomerado da Serra, nos arredores de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais.

Com uma área de 66 metros quadrados, a casa de dois andares foi construída com os mesmos materiais das outras casas deste gigantesco complexo de favelas, que abriga cerca de 100 mil habitantes. A fachada de tijolo e cimento da habitação não é pintada, as tubagens de água são externas, assim como as ligações eléctricas. As janelas são de ferro, como as das casas vizinhas.

É uma casa que pode ter um custo muito parecido com as demais da favela, mas a diferença está na forma como os elementos foram utilizados. O projecto foi dirigido e assinado pelos arquitectos Fernando Maculan e Joana Magalhães, membros do Levante, colectivo de voluntariado em favelas e que reúne diversos profissionais como engenheiros, electricistas, paisagistas e designers, além de estudantes.

A arquitectura do Brasil destacou-se nos prémios dos Edifício do Ano do Archdaily, com três projectos distinguidos. Além do prémio para melhor habitação, o Pavilhão do Brasil na Expo do Dubai em 2020, do gabinete MMBB Arquitetos, ganhou o melhor edifício na categoria de Arquitectura Cultural e os escritórios dos exportadores de café Carmo Coffees, desenhados pelo atelier Gustavo Penna Arquiteto e Associados, venceram em Arquitectura Industrial.