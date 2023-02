Rostos da Aldeia. Sandra Pinto, a escultora de Santo António do Baldio

Neste episódio vamos até ao Alentejo, ao concelho de Reguengos de Monsaraz e à aldeia de Santo António do Baldio. Vamos conhecer Sandra Pinto, uma mulher de 48 anos, nascida e criada em Lisboa e formada em geografia. Sandra foi professora durante seis anos. Trocou a docência pelo figurado em barro e começou a sonhar com uma casa no campo para a reforma. Mas quando o marido rescindiu o contrato com a empresa onde trabalhava, decidiram antecipar a ideia. E aos 40 anos, com duas filhas adolescentes, mudaram de vida e foram viver para a aldeia onde tinham uma casa de férias. Chegaram em 2012, e a vida no Alentejo só fez aumentar a criatividade artística de Sandra. O Alentejo, o cante, os compadres, os vizinhos estão todos nas figuras de barro que Sandra Pinto vende para todo o lado.

A plataforma Rostos da Aldeia é um projecto da jornalista Luísa Pinto, do blogger Filipe Morato Gomes, do videógrafo Tiago Cerveira e do compositor Daniel Pereira Cristo. A locução é da Sónia Borges.