Christoph Waltz tem um novo papel. É um patrão assustador, só não lhe chamem vilão

Christoph Waltz não é fácil de desarmar, muito menos de desmontar. Responde, “contra a sua própria resistência”, a uma pergunta do PÚBLICO sobre se o seu papel de consultor implacável e perturbador na nova série da Amazon ganha textura por viver no território das empresas de tecnologia. Com a sua gola alta preta à Steve Jobs e uma atitude sem tretas, não está aqui para falar da atracção por um papel ou do que é um vilão. É, à sua maneira, um dos actores que se definem a si mesmos e que define os papéis que interpreta só por aparecer. Mas The Consultant, que se estreia esta sexta-feira, quase não tem a perigosa doçura de Waltz. Há uma sedução, mas é feita com o gume da navalha.

