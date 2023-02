Treinador do Bayern Munique multado em 50.000 euros por críticas à arbitragem

Julian Nagelsmann foi sancionado pelas críticas após o jogo com o Borussia Mönchengladbach.

O treinador do Bayern Munique, Julian Nagelsmann, foi multado em 50.000 euros pelas críticas ao árbitro Tobias Welz, após a derrota no campo do Borussia Mönchengladbach por 3-2.

No final do jogo da Liga alemã, o técnico alemão dirigiu fortes críticas, nomeadamente em relação à expulsão do defesa central Dayot Upamecano, logo aos nove minutos.

Mais tarde, Julian Nagelsmann pediu desculpa: "As emoções fazem parte do desporto, mas tenho que me desculpar pela escolha das palavras", escreveu posteriormente o treinador dos campeões alemães na rede social Twitter.

O Bayern Munique sofreu no sábado a sua segunda derrota na Bundesliga, mas lidera a competição em igualdade pontual com o União Berlim e com o Borussia Dortmund.

No domingo, a equipa bávara recebe, precisamente, o União Berlim, equipa em que actua o defesa central português Diogo Leite, em partida a contar para a 22.ª jornada do campeonato alemão.