Homem morre após cair de carro alegórico no Carnaval de Almodôvar

A vítima tinha 46 anos e integrava o grupo do motoclube da vila alentejana participante no corso carnavalesco.

Um homem de 46 anos morreu hoje depois de cair de um carro alegórico que tinha participado no Corso Carnavalesco de Almodôvar, distrito de Beja, revelaram a Protecção Civil e o presidente do município.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o alerta para o acidente foi dado às autoridades às 17h54 e que o óbito da vítima foi declarado no local.

Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara de Almodôvar, António Bota, referiu que a vítima mortal é um homem, de 46 anos, que integrava o grupo do motoclube da vila alentejana participante no corso carnavalesco.

O autarca assinalou que a queda aconteceu já depois de o corso ter terminado e quando os elementos deste grupo ainda se divertiam.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Almodôvar, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com um total de 19 operacionais, apoiados por cinco veículos, incluindo uma ambulância de suporte imediato de vida (SIV), e um helicóptero.