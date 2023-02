Os que vieram depois de Roberto Bolaño

Há uns anos chamaram-lhe “o efeito Bolãno”. Os autores latinos conseguiam entrada nos mercados literários internacionais a partir dos EUA depois do fenómeno Roberto Bolãno que, matando os pais — ou seja, todos os nomes conotados com o chamado realismo mágico que internacionalizaram a literatura da América Latina —, conseguiu impor-se com um estilo totalmente pessoal, diferente do exotismo, da magia, de assombros ou acontecimentos sobrenaturais. Preenchia-se o vazio deixado depois da mais do que consolidação de autores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar. Com Bolaño e as suas histórias de detectives e outras análises intrincadas do humano, a revolução foi tal que os autores de literatura latino-americana em língua espanhola deixaram de ter de justificar a pertença ou não pertença ao rótulo “realismo mágico”. Estavam livres para fazer o que quisessem e havia uma curiosidade — sobretudo nos Estados Unidos — acerca do que se passava naquela geografia.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt