Prémio de Literatura Infantil Pingo Doce já abriu as inscrições e tem 50 mil euros para dar

Já arrancaram as candidaturas para a categoria de texto da 10.ª edição do Prémio de Literatura Infantil Pingo Doce. Com o valor de 50 mil euros, montante dividido pelos autores do texto e da ilustração, este é o maior prémio na área da literatura infantil em Portugal. Segundo a empresa, as inscrições podem ser feitas até ao dia 23 de Março através do preenchimento de um formulário. O anúncio do vencedor acontece no dia 26 de Abril.

O Prémio de Literatura Infantil Pingo Doce surgiu em 2014 com o objectivo de promover a literatura infantil, incentivar a criatividade e levar o gosto da leitura até aos mais novos.

Todos os anos, é publicada uma nova obra de um autor e um ilustrador que nunca tenham publicado nenhum trabalho para fins comerciais. Os livros ficam disponíveis nas lojas Pingo Doce a preços acessíveis, de forma a alcançar um maior número de pessoas.

Ao longo das nove edições, esta iniciativa já revelou 18 novos talentos na área da literatura e da ilustração, número que se traduz em mais de 156 mil livros com o selo Prémio de Literatura Infantil.

Os textos a concurso serão avaliados por um painel de jurados constituído pelos autores Afonso Cruz, David Machado, Violante Magalhães, Sara Rodi e Sara Miranda, directora de comunicação do Grupo Jerónimo Martins. O júri da ilustração é composto pelos ilustradores Marta Madureira, André Carrilho, Bernardo Carvalho, Eduardo Côrte-Real e Sara Miranda.

Em edições anteriores foram publicadas obras como O Protesto do Lobo Mau, Leituras e Papas de Aveia, Assim Como Tu e o vencedor da última edição, O Avô Minguante.

Após ser anunciado o vencedor da categoria de texto, as candidaturas da fase de ilustração abrem dia 27 de Abril. O concurso chega ao fim em Novembro, com o lançamento do livro vencedor.

