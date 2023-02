Ultra Skyrunning Madeira regressa em Junho

As inscrições para a competição, que conta com cinco provas e decorre em Santana, no norte da ilha da Madeira, já se encontram abertas. A Madeira Sky Race será encurtada para 45 quilómetros.

Serão cinco provas distribuías por dois dias que, mais uma vez, vão colocar no radar dos amantes de uma modalidade em amplo crescimento os percursos e trilhos do concelho de Santana, na costa Norte da Madeira. A 16 e 17 de Junho, o Ultra Skyrunning Madeira (USM) terá como principal novidade a redução da distância na Madeira Sky Race, sendo que as inscrições, que já estão abertas, são gratuitas para as crianças.

Incluído no Skyrunner World Series, competição da International Skyrunning Federation (ISF), a 9.ª edição do USM terá neste ano como principal novidade a redução da distância na Madeira Sky Race, que será encurtada de 55 para 45 quilómetros, com um desnível positivo de 3600 metros. Nas restantes provas, como a Santana Sky Race e a Furão Sky Race, não há alterações significativas.

Fonte da organização explicou ao PÚBLICO que “a redução da Madeira Sky Race já vinha a ser estudada por sugestão do organizador do circuito mundial, procurando ir ao encontro de uma tendência do mercado”.

Assim, este ano a USM entendeu “que estavam reunidas as condições para ir ao encontro da vontade dos responsáveis do circuito internacional e de muitos atletas contactados”.

Estando certa que “as condições únicas” da prova, que conta com uma “proximidade entre o mar e a montanha que tanto apaixona quem participa”, a USM 2023 espera “continuar a surpreender quem regressa e a deslumbrar quem participa pela primeira vez”.

Com as inscrições, abertas desde 1 de Fevereiro, a deixarem “indicadores muito positivos”, a organização realça o impacto que este evento terá na região, em especial no concelho que recebe o USM: “Levará imagens de Santana, da sua cultura e tradições a todo o mundo e terá um impacto económico muito interessante na economia local. Na semana das provas a hotelaria e restauração do concelho estão praticamente esgotados. Por esse motivo, é uma prova para manter e fazer crescer.”

Uma das apostas fortes do evento será a reedição Kids Sky Race, realizada pela primeira vez em 2022. Como forma de envolver os mais novos “numa prova emblemática no concelho e na região”, foi criado um percurso - que tem como cenário o Parque Temático de Santana -, com “distâncias ajustadas aos escalões etários” e onde é “garantida a segurança de todos os jovens atletas, que terão a oportunidade de participar e de cortar a meta com os melhores do mundo da modalidade”.

“Queremos incentivar e promover o desporto nas crianças, não só do concelho, mas de toda a Madeira e de quem visita a região Por esse motivo, as inscrições na Kids Sky Race é gratuita”, conclui fonte da organização da USM.