Sp. Braga evita “euforias” para vencer Fiorentina obcecada pela Europa

Relegado para a Liga Conferência na sequência do terceiro lugar do Grupo D da Liga Europa, o Sp. Braga recebe, esta quinta-feira (17h45, SPTV1), a Fiorentina em jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos-de-final de terceira prova de clubes da UEFA.

Ante o 14.º classificado da Série A italiana, o treinador dos minhotos, Artur Jorge — que perdeu Vitinha, o melhor marcador da competição, para o Marselha —, não embarca em facilidades, mesmo contando com cinco regressos relativamente ao "onze" que iniciou o jogo no Funchal, para a Liga.

Iuri Medeiros, Ricardo Horta e Al Musrati voltam às opções, enquanto Nuno Sequeira e Abel Ruiz deverão recuperar a titularidade, assumindo-se como jogadores nucleares. Isto, numa altura em que o Sp. Braga se encontra empenhado em mais duas importantes frentes (3.º classificado na Liga e semifinalista na Taça de Portugal), pelo que precisa de uma estreia incisiva na Liga Conferência para poder, em Florença, dentro de uma semana, evitar sofrimentos desnecessários para integrar os 16 finalistas.

Lote que conta com os já apurados AZ Alkmaar (Países Baixos), Djurgarden (Suécia), Basaksehir e Sivasspor (Turquia), Nice (França), Slovan Bratislava (Eslováquia), Villarreal (Espanha) e West Ham (Inglaterra). Emblemas que correm por uma presença na final agendada para 7 de Junho, no Eden Arena, em Praga.

Candidatos que exigem análise pragmática de Artur Jorge, cuja ambição é “ir o mais longe possível”, evitando “euforias” ou uma abordagem “inocente” e imprudente quanto à definição de favoritismos. Em Braga, o sentimento é o de disputar uma “competição diferente” com a “mesma ambição e determinação”, atendendo ao nível “muito alto de uma eliminatória entre duas das grandes equipas” neste patamar.

Ciente de que a classificação da Fiorentina não traduz os números da equipa de Vincenzo Italiano na Série A, conjunto que assume os jogos, sendo o segundo mais rematador e com maior posse de bola na Liga italiana, o Sp. Braga aguarda um opositor obcecado pela campanha europeia, palco a que regressa após hiato de seis anos.

“A Fiorentina aposta muito forte nesta prova”, sublinha Artur Jorge, algo confirmado por Vincenzo Italiano, técnico “viola”, que aposta num jogo de “máxima concentração” para não comprometer a eliminatória, que a Fiorentina pretende resolver em casa “ante um adversário de valor”.