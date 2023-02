Barcelona pagou 1,4 milhões de euros para ter informações sobre árbitros

O Barcelona está envolvido num escândalo em Espanha que envolve o pagamento de dinheiro a responsáveis da arbitragem para que lhe fossem entregues “relatórios técnicos” sobre os juízes das partidas nas quais a sua equipa de futebol iria participar. No total terão sido pagos 1,4 milhões de euros num período de dois anos. O caso foi revelado pela Cadena SER, que confirmou junto de fontes judiciais que o Ministério Público espanhol está a investigar a situação desde o ano passado.

Tudo começou na sequência de uma investigação da Autoridade Tributária à empresa Dasnil, propriedade do ex-árbitro José María Enríquez Negreira e ex-vice-presidente do Comité Técnico de Árbitros (CTA), o órgão a quem compete a gestão das questões da arbitragem na federação espanhola de futebol. O Ministério Público espanhol quer perceber quais as razões que levaram o Barcelona a pagar àquela empresa 1,4 milhões de euros entre 2016 e 2018.

Estas entregas decorreram durante a presidência de Josep Maria Bartomeu, mas segundo fontes judiciais citadas pelo El País, elas aconteceram ao longo das últimas duas décadas, abrangendo os mandatos de Joan Gaspart (2000-2003), Joan Laporta, Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu .

Para já, o Barcelona admitiu, em comunicado, que solicitou “relatórios técnicos relacionados com arbitragem profissional”, enquanto Enríquez Negreira também reconheceu que prestava assessoria ao clube catalão sobre os árbitros que iam apitar cada jogo da equipa “culé”.

O Ministério Público espanhol já ouviu alguns dos implicados e procura averiguar se há suficientes indícios de corrupção e avança com o caso para tribunal ou se opta pelo arquivamento.

A Dasnil SL é uma empresa criada em 1995 por Enríquez Negreira, um ano depois de ter sido nomeado vice-presidente do órgão equivalente ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol em Espanha e três anos após colocar fim à sua carreira de árbitro profissional.

Até ao momento, não foi encontrado pela investigação nenhum documento no qual se comprovasse que o ex-árbitro prestava um serviço ao Barcelona. Isto porque, de acordo com o que foi avançado pela Cadena SER, a assessoria era “verbal”. Contudo, dois antigos funcionários do Barcelona durante a gestão de Bartomeu terão declarado ao Ministério Público que a empresa entregava semanalmente, ou cada vez que o Barcelona jogava, relatórios sobre as características do árbitro que ia apitar o próximo jogo da principal equipa de futebol dos catalães.

Federação espanhol condena

O caso já mereceu, entretanto, a condenação da federação espanhola de futebol. Em comunicado divulgado nesta quarta-feira o órgão liderado por Luis Rubiales manifestou a sua repulsa face a “comportamentos que possam ser susceptíveis de atentar contra a ética do juramento” arbitral, acrescentando que “nenhum árbitro no activo ou membro do CTA pode desenvolver algum tipo de trabalho que seja susceptível de gerar um conflito de interesses”.