Acusação de Dani Alves teme que o jogador fuja de Espanha caso seja libertado

O futebolista Dani Alves está preso na Brians 2, em Barcelona, desde 20 de Janeiro, acusado de agressão sexual na noite de 30 de Dezembro de 2022 na discoteca Sutton. Face às provas de ADN, aos registos de videovigilância e por entender existir perigo de fuga, a acusação solicitou nesta quinta-feira, 16 de Fevereiro, ao tribunal catalão o prolongamento da prisão preventiva sem possibilidade de fiança.

Durante a audiência, que decorreu à porta fechada, a defesa do jogador, encabeçada por Cristóbal Martell, descartou a intenção de Dani Alves deixar território espanhol, apontando as raízes do brasileiro no país e um menor estofo económico após ter sido despedido pelos mexicanos do Pumas e ter perdido contratos publicitários.

Apesar do estudo forense que identificou vestígios de sémen compatíveis com a amostra genética entregue por Dani Alves às autoridades, o advogado Cristóbal Martell voltou a questionar a versão da vítima, sobretudo quanto às lesões vaginais. Ainda assim, e pela primeira vez, a defesa do jogador informou o Tribunal de Barcelona sobre a penetração consentida. O internacional brasileiro já havia alterado o testemunho por três ocasiões, sendo que na última versão referiu ter existido sexo oral consentido.

Segundo o El Taquígrafo, o sistema de vídeo da discoteca evidencia os 47 segundos de partilha de casa de banho entre o brasileiro e a queixosa. Dez minutos volvidos, quando o futebolista deixou o local, a mulher foi gravada a chorar junto do grupo de amigos, tendo-se depois dirigido aos seguranças.

Os Mossos d'Esquadra, a polícia catalã, recolheu de seguida depoimentos e a queixa foi formalizada a 2 de Janeiro.

Dani Alves soma 41 troféus no currículo e é o terceiro brasileiro com mais internacionalizações pela selecção canarinha. Representou o Barcelona, o Sevilha, o Paris-Saint Germain, a Juventus, o São Paulo e, nos últimos meses, o Pumas.

Texto editado por Ana Maria Henriques