O ChatGPT pode ter escrito o teu cartão do Dia dos Namorados

Um em cada três homens vai criar uma mensagem de amor personalizada com o chatbot de inteligência artificial para poupar tempo e sentir-se mais confiante, mostra um inquérito. Adeus, cupido.

Em vez de ressuscitarem poetas mortos ou de se apropriarem de citações mal atribuídas, há quem peça ao ChatGPT para escrever cartas de amor — ou, pelo menos, para dar uma ajuda.

Um inquérito da empresa de software de segurança online McAfee quis sondar a intrusão do ChatGPT também na vida amorosa e percebeu que um em cada três homens iria usar o chatbot de inteligência artificial para escrever uma mensagem de amor personalizada. Um quinto das mulheres inquiridas admitiu fazê-lo.

Na sondagem, que chegou a 5100 pessoas em nove países, 65% acharam que um poema criado pelo ChatGPT no estilo de e.e. cummings era mais romântico do que os versos assinados pelo poeta e ensaísta em 1952. Ainda assim, metade dos inquiridos disse que ficariam “magoados ou ofendidos se descobrissem que a mensagem do dia de São Valentim tinha sido escrita por uma máquina/inteligência artificial”.

Mas e se não tivessem forma de descobrir? Perante um exemplo de uma carta de amor criada pelo chatbot, 39% disseram que não tinham dúvidas que tinha sido escrita por uma pessoa, enquanto 37% dos inquiridos responderam que não havia forma de saber.

Os que admitiram que iam recorrer à ferramenta de inteligência artificial da OpenAI disseram que “uma carta escrita por inteligência artificial os faria sentir-se mais confiantes” ou que “não sabiam o que dizer e não sabiam o que o parceiro queria ouvir”.

Desde que o ChatGPT ficou disponível gratuitamente para todos que tenham acesso um browser na Internet, vídeos no TikTok mostram como utilizadores nas aplicações de encontros estão a utilizar o chatbot para enviar mensagens no Tinder — e criar biografias mais apelativas.

Pré-ChatGPT

Antes de a OpenAI lançar o chatbot viral que ultrapassou o Tiktok como plataforma com o crescimento mais rápido de sempre, existiam já outras formas de poupar tempo nas mensagens do Dia dos Namorados.

A CopyAI, que dá uma ajuda criativa a quem produz textos publicitários, lançou uma ferramenta nova para criar mensagens de São Valentim. Para tornar a mensagem mais pessoal, o utilizador pode descrever o “tipo de relação” e adicionar detalhes como piadas privadas ou histórias engraçadas em conjunto. É também possível escolher o tom da mensagem.