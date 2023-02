Governo colombiano e ELN retomam negociações de paz

As conversações com o grupo guerrilheiro na Cidade do México são um passo crucial para que Petro alcance o objectivo de firmar uma “paz total” na Colômbia.

A promessa do Presidente colombiano, Gustavo Petro, de alcançar a chamada “paz total” no país enfrenta uma das suas maiores provas de fogo a partir desta semana com a retoma das negociações com o Exército de Libertação Nacional (ELN), na Cidade do México. O objectivo primordial é garantir um acordo de cessar-fogo, mas esse será apenas um primeiro passo de um processo longo e cheio de armadilhas.