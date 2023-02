Galp preparada para manter “investimento muito significativo” no petróleo

Com a venda do negócio em Angola, Galp concentra-se no petróleo brasileiro, mas tem boas expectativas em relação a São Tomé e Namíbia.

A Galp, que esta segunda-feira apresentou lucros recorde, concentrou todas as fichas da produção de petróleo no Brasil e vai usar os proveitos da venda do negócio angolano (cerca de 777 milhões de euros) para manter um nível de investimento anual em torno dos mil milhões de euros, explicou o presidente executivo da empresa, Filipe Silva, numa conferência com analistas, esta segunda-feira.