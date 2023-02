O tempo faz maravilhas num espumante e o Vértice RD 2007 é a prova disso

O Vértice RD 2007 é um dos espumantes com mais tempo de estágio em garrafa e actualmente à venda em Portugal: 14 anos (a espumantização só se iniciou em 2008 e o dégorgement ocorreu em 2022). Como se sabe, espumante é um vinho que fermenta duas vezes: faz-se primeiro o vinho base (que se quer neutro, com pouco álcool e muita acidez), para depois, na Primavera seguinte, desencadear-se a segunda fermentação ou espumantização, que consiste, no caso do método clássico, na junção de leveduras e açúcar ao tal vinho base para que este, ao refermentar nas garrafas em ambiente fechado, liberte as tais bolhas deslumbrantes. Espumantizar é, assim, fazer nascer bolhas.

Os aromas, os sabores e a qualidade das bolhas resultam do tempo que o vinho está em contacto com as borras durante o estágio em garrafa e nas caves com temperaturas constantes. Enquanto há açúcar no vinho, as leveduras banqueteiam-se. Quando desaparece o açúcar as leveduras morrem e inicia-se um processo chamado de autólise, que liberta aminoácidos, proteínas e outros compostos que dão a tal complexidade ao vinho.

O grosso dos espumantes em Portugal tem pouco tempo de contacto com as borras (nove meses é a regra), mas existem outras categorias tipificadas por lei. Um espumante Reserva requer 12 meses de estágio, um Super Reserva determina 24 meses e um Grande Reserva ou Velha Reserva atira as coisas para 36 meses. Portanto, um Velha Reserva será sempre mais complexo do que um Reserva. Agora, imagine o leitor um espumante que esteve 14 anos em estágio com as borras e que, por isso mesmo, é um poço de aromas e sabores terciários. É outra loiça.

Este Vértice 2007 RD (explicaremos de seguida o que quer dizer o RD) esteve 14 anos sobre borras nas garrafas que descansaram nas Caves Transmontanas porque os seus autores (Celso Pereira e Pedro Guedes) foram percebendo que o vinho, com o passar dos anos, ganhava tal complexidade que seria interessante prolongar o estágio. De resto, esta edição de 2007 apanha a boleia da experiência com o Vértice 2000 RD.

O dégorgement é um processo crítico na produção de um espumante. Depois do tempo de estágio do vinho com as borras, estas mesmas borras têm de ser expelidas, sendo que a percentagem de vinho que sai da garrafa tem de ser reposta com outro vinho (por regra o vinho de outra garrafa da mesma colheita), que aqui adquire o nome de licor de expedição. Este licor de expedição tem muito que se lhe diga – em particular para a definição do teor de doçura do espumante – e é a última fase que o enólogo tem para definir o perfil de vinho que quer. Para o que nos interessa agora, vale a pena dizer que a data de dégorgement é o momento a partir do qual imaginamos qual o intervalo de tempo ideal para se consumir esse espumante. Esse tempo depende de vários factores (o perfil do espumante, o histórico do produtor e a qualidade da rolha), mas talvez se possa falar num limite de cinco anos.

Espumante sem bolhas não é espumante

Ou seja, o tempo de consumo ideal de um espumante tem de ser considerado a partir da data do dégorgement e não a partir da data em que ele foi espumantizado. Porquê? Porque a intensidade, a riqueza e a vivacidade das famosas bolhas começa a decair a partir do momento em que, no dégorgement, se mete a rolha final – as bolhas perdem-se com tempo e um espumante sem bolhas é tudo menos um espumante.

Se é certo que quanto mais tempo o espumante fica em contacto com as borras melhor vinho teremos, também é verdade que quanto maior for a proximidade temporal do tempo de dégorgement na hora de consumir melhor será o vinho que temos no copo. Portanto, quando se compra uma garrafa de espumante o melhor mesmo é bebê-lo. Em casa, o tempo não lhe dá mais-valia alguma. Isso acontece com outros vinhos e não com uma garrafa de espumante, que, já agora deve ficar de pé e não deitada.

Mais em concreto, se este Vértice de 2007 tivesse sido ‘degorjado’, por exemplo, em 2010 (como Velha Reserva) e provado agora, em 2023, estaria, 13 anos depois, afectado. Com pouco gás, não teria qualquer história. Mas como só foi 'degorjado' em 2022, está muito vivo e complexo. E é aqui que entra a sigla RD. RD são dois caracteres que traduzem a expressão francesa Récemment Dégorgé (recentemente 'degorjado'), enquanto outras casas de Champagne optam pela expressão Dégorgement Tardif (dégorgement tardio).

A colocação da sigla RD no rótulo da garrafa deste Vértice e o registo da data no contra-rótulo (Abril de 2022) é um caso raro em Portugal (uns poucos produtores fazem a menção ao assunto em letras miudinhas no contra-rótulo), mas deveria fazer escola se queremos – e bem – valorizar esta categoria de vinho por cá. Na prática, espumantes desta categoria imitam os Porto Colheita, que têm de mencionar sempre duas datas: a de vindima e a do engarrafamento (no mínimo sete anos depois da data de colheita).

Com a marca Vértice, as Caves Transmontanas são, desde 1989, uma referência na produção de espumantes premium do país, explorando os micro-terroirs de altitude do Douro (Alijó), onde existem condições excelentes para a produção de vinhos base bastante frescos, maioritariamente de castas nacionais, mas também de algumas internacionais (Chardonnay e Pinot Noir).

Como outros enólogos, Celso Pereira destaca o peso do tempo na produção de espumantes invulgares. “Sem tempo, nada feito”, diz-nos. Mas, como ele próprio reconhece, por mais tempo de estágio que haja, sem conhecimento e experiência não se vai a lado algum. E o que é interessante nesta arte é perceber que eles, técnicos de espumantização, conseguem ver num vinho base que para nós é banal algo que poderá dar um espumante extraordinário se for capaz de passar bem por inúmeras fases ao longo de anos.

Eles conseguem imaginar para onde poderá ir o vinho, mas não controlam todas as variáveis. E é por isso que, perante este Vértice 2007 RD, perguntamos o que é para o enólogo um grande espumante. Celso não nos fala em aromas e sabores, mas em processos, porque um espumante é mesmo isso: um processo em contínuo. No fundo, enfatiza, “um grande espumante é um jogo de detalhes num caminho desconhecido e longo". "Nós podemos dominar muitos aspectos, mas, na altura em que espumantizamos o RD, o de 2000 e este de 2007, não sabíamos que eles iriam para estes patamares de complexidade, que só surgem de quando em vez. Só ao fim de muitos anos é que tivemos certezas”, diz-nos o enólogo no mesmo dia em que descobriu uma cuba com um vinho de base Rabigato muito especial, que separou para uma experiência com a qual já está a sonhar a uma distância bem longa.

Este Vértice 2007 RD é que já não é sonho. Em si mesmo é uma festa. O preço é que não é festivo, mas os milagres não costumam acontecer em adegas. Manter um vinho tantos anos em cave tem os seus custos.