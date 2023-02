Tyroliro lança novo EP, Jabali, e estreia-o com Leite sagrado virgem extra curado

Quase três anos passados sobre a sua estreia discográfica com Tu És Brute (2020, um EP com canções como Lágrimas, Quero é só fumaça!, Pés de porcelana ou Na minha cama com os cães), Tyroliro lança esta segunda-feira novo EP, Jabali, estreando simultaneamente uma das suas novas canções em single e videoclipe, Leite sagrado virgem extra curado. Projecto a solo (e também alter-ego) do músico e compositor famalicense e vimaranense Giliano Boucinha (Paraguaii, Utter, Colibri, Captain Boy), Tyroliro foi o vencedor da 26.ª edição do Festival Termómetro, em 2022, assegurando com essa vitória actuações nos festivais NOS Alive e Bons Sons, respectivamente em Julho e Agosto desse mesmo ano.

A escolha do nome artístico tem uma explicação simples, que ele já deu em Junho de 2021, numa entrevista publicada na Comunidade Cultura e Arte: tinha um avô com a alcunha de “tiroliro” e achou “pertinente escolher esse nome” por representar o seu lado minhoto. O lançamento do novo EP, Jabali, ocorre na mesma semana em que o projecto Tyroliro se apresenta ao vivo no Festival Courage, em Guimarães, no próximo 18 de Fevereiro. Além do tema agora lançado em single, Leite sagrado virgem extra curado, o EP conta com mais cinco canções: Amarantina, Diabo na porta, Sal que tira o mal, Tasco vadio e No fundo da salada.

Nas palavras do seu autor, Leite sagrado virgem extra curado “narra-nos a longa penitência da vida. A via-sacra de quem tomou as hóstias de assalto, na finalidade de se purificar e salvar. Dançar para libertar do mal, dançar para soltar o maléfico, dançar como água benta para a alma. Fala de saudade, de viagem, da disforia de quem cai no chão e se agarra à fé para a sua própria salvação. Enfim, dá-nos a bebida sagrada que purifica o mundano e ensina-nos que a dança é a maior bênção que Deus nos terá deixado.”