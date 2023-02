Crónica de uma destruição anunciada: o Lagar Velho e o Vale do Lapedo

Esta segunda-feira, dia 13 de Fevereiro, será assinado com pompa e circunstância um protocolo entre o Ministério da Cultura, através da Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), e a Câmara Municipal de Leiria (CML) visando destacar a importância do Vale do Lapedo, onde se localiza o Abrigo do Lagar Velho, classificado como monumento nacional. De entre as diversas ocupações arqueológicas do Paleolítico Superior documentadas neste sítio destaca-se, pela sua enorme relevância científica e patrimonial, a sepultura infantil internacionalmente conhecida como Menino do Lapedo, datada de há 29 mil anos. Constitui, ainda hoje, um importantíssimo achado para o conhecimento da filogénese mais recente da humanidade. É um tesouro da arqueologia nacional.

