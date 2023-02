Inocência Mata: “A naturalização do imaginário colonial como ‘glorioso’ é fora do tempo”

Carlos Moedas inaugura esta terça-feira a controversa obra de requalificação do Jardim da Praça do Império, em Lisboa, que converte em pedra os brasões em buxo de 1960/61.

A controversa obra de requalificação do Jardim da Praça do Império, em Lisboa, será inaugurada pelas 12h30 desta terça-feira, em Lisboa, pelo presidente da câmara, Carlos Moedas. Resgate de um projecto histórico de Cottinelli Telmo datado de 1940, ano em que a zona recebeu a Exposição do Mundo Português, a empreitada fica marcada pela preservação, agora em pedra, de um elemento acrescentado em 1960/61 – os brasões que representam “30 capitais de distrito de Portugal e antigas províncias ultramarinas e os escudos da Ordem de Avis e da Ordem de Cristo”, segundo a descrição colocada no local.