Xadrez: Magnus Carlsen conquista o Airthings Masters

Magnus Carlsen conquistou a prova inaugural do Champions Chess Tour, o Airthings Masters, qualificando-se desde já para a grande final do Tour, que tem um prémio global pecuniário de dois milhões de dólares. O norueguês, campeão mundial nas três variantes do xadrez (clássico, semi-rápidas e relâmpago), derrotou, na super-final, o norte-americano Hikaru Nakamura, rival que já tinha eliminado na final do grupo dos vencedores, neste torneio de formato peculiar.

Nessa final, Carlsen até nem venceu nenhuma das partidas, todas terminaram empatadas, mas na quinta, a decisiva, as negras apenas necessitavam de empatar e, apesar de dispor de apenas oito minutos para toda a partida, contra os 10 de Nakamura, o norueguês conseguiu manter o equilíbrio e forçar a divisão do ponto.

Ficava, assim, à espera do desenlace do encontro final do grupo dos derrotados, no qual Nakamura defrontava o seu compatriota Wesley So para decidir quem lutaria pelo título com Carlsen. Nesse encontro, após dois empates, também foi necessário recorrer ao “tie-break”, com Nakamura a impor-se, voltando a ter oportunidade de lutar pelo título.

Mas o segundo confronto entre os dois jogadores começou com uma vitória de Carlsen e colocou, desde logo, o norte-americano sob forte pressão. Mesmo assim, na segunda partida Nakamura jogaria de forma muito agressiva, mas Carlsen não se intimidou e conseguiu neutralizar o ataque, obtendo até alguma vantagem. Insuficiente, porém, para chegar à vitória.

Seria o terceiro duelo o mais dramático, sepois de uma fase inicial em que Carlsen facilmente simplificou a posição, entrando num final igualado. O campeão mundial, talvez relaxando excessivamente e perdendo a concentração, cometeu uma série de imprecisões e ficou na iminência de ser derrotado.

O momento decisivo ocorreu ao 90.º lance, quando ambos jogavam apenas com o incremento de três segundos por lance, e Nakamura falhou a continuação que levaria à vitória. Um Nakamura desgostoso acabaria por aceitar o empate, ao 116.º lance, quando se tinha tornado evidente que era impossível vencer.

Para a segunda prova, que se iniciará a 13 de março, estão já apurados Carlsen, Nakamura, So e Fabiano Caruana, que venceu a II divisão deste evento, com os restantes quatro finalistas a terem de se qualificar numa fase preliminar.