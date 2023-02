Ladakh: lua-de-mel no pequeno Tibete

Casei-me com um alpinista. Há 30 anos a escalar montanhas, o Pedro surgiu umas semanas antes do casamento com uma proposta para uma lua-de-mel alternativa. Queria conhecer Ladakh, uma região localizada no Norte da Índia, que absorve a cordilheira dos Himalaias e faz fronteira com o Tibete. Queria atravessar o vale de Markha. Subir o Kang Yatse. Casei-me com um alpinista e não podia dizer que não a uma proposta destas.

