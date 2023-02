Messi, Mbappé e Benzema, eis os finalistas do prémio The Best

Kylian Mbappé, Lionel Messi e Karim Benzema, são estes os três finalistas do prémio The Best, atribuído pela FIFA e referente ao melhor jogador do ano de 2022, que será entregue no dia 27 de Fevereiro, em Paris.

Depois de ter vencido o galardão nos dois anos anteriores, o polaco Robert Lewandowski desta vez ficou de fora e, do leque de finalistas actual, só Messi já ganhou o The Best, em 2019 - desde que a distinção, com chancela da FIFA, foi criada, só por uma vez o argentino ficou fora dos finalistas.

?? We have our finalists for #TheBest FIFA Men's Player Award!



???? @Benzema

???? Lionel Messi

???? @KMbappe — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 10, 2023

Quer para Mbappé, como para Benzema, trata-se de uma estreia no pódio, embora o avançado do Real Madrid tenha, no ano passado, vencido a Bola de Ouro, instituída pela revista France Football.

Entre as restantes categorias de prémios, destaque para os treinadores, que contarão com Carlo Ancelotti (Real Madrid), Pep Guardiola (Manchester City) e Lionel Scaloni (Argentina) entre os finalistas.