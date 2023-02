Contra as biografias

Nos últimos anos, talvez por influência da cultura anglo-americana, começaram a proliferar as biografias nas livrarias portuguesas e algumas até já as acomodam numa secção exclusiva devidamente assinalada, construindo assim um pequeno museu das grandes individualidades. Outrora, a biografia era um género que devia quase tudo à erudição; actualmente deve uma boa parte ao jornalismo e outra parte à edição, pois a biografia é sobretudo um “género editorial”. Partilha essa condição com o romance, tal como ele hoje é produzido, difundido e “encorajado” (um eminente crítico literário italiano escreveu um livro a exortar: “Não encorajar o romance”). Chamo “género editorial” a um género que deve muito do seu sucesso e hegemonia à máquina editorial, por mais emperrada que ela esteja. Isto não significa que todos os romances publicados actualmente possam ser incluídos neste género. Mas tinha alguma razão um avisado crítico, ou até hipercrítico, especialista em diagnósticos, que escreveu: “o romance é o cancro da literatura”. Orientados pelo seu olhar clínico, podemos dizer que as biografias produzidas para responder às exigências do género editorial são metástases.

