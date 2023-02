Nova líder no BE? Luís Fazenda diz que no fim do mês “tudo está clarificado”

Mariana Mortágua pode ser a futura líder, mas Luís Fazenda não confirma nem desmente. “Não me vai pedir as pautas das notas todas da música, pois não?”

O único fundador do Bloco de Esquerda que ainda é dirigente, Luís Fazenda, confirma que o tabu sobre a liderança do partido deve acabar no fim do mês, na altura da entrega das moções. Em entrevista ao Interesse Público, Fazenda, sem querer avançar se Catarina Martins sai ou fica, diz que "é um processo que ainda está na intimidade daqueles que têm que assumir responsabilidades".